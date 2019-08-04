"الرشيد": تشغيل مقر قياس المحوسب بعفيف منتصف العام الدراسي

ضمن اتفاقية التعاون بين المركز الوطني للقياس وجامعة شقراء

أكّد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس، مدير الاتصال والإعلام إبراهيم الرشيد؛ أنه ضمن اتفاقية التعاون مع جامعة شقراء سيتم إنشاء مقر محوسب في محافظة عفيف, حيث سيكون المقر في مبنى كلية العلوم والآداب بعفيف, وسيبدأ التشغيل منتصف العام الدراسي - بإذن الله -.

يأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني للقياس؛ التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، في تحويل الاختبارات من ورقية إلى محوسبة حيث تمّ إنشاء مئة مقر محوسب حول المملكة حتى الآن.

وتوفر هذه المقار اختبارات طول العام ومرونة أكثر في اختيار اليوم وموعد بدء الاختبار, إضافة إلى إتاحة فرص أكبر لعرض أنواع مختلفة من الأسئلة الصوتية والسمعية وضمان توحيد ظروف الاختبارات من خلال إقرار مواصفات موحدة في قاعات الاختبار لضمان العدالة بين جميع المختبرين على مستوى المملكة.