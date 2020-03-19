أهالي "شرائع مكة" ينتظرون تطبيق مبادرة الأمانة لتنظيف أسطوانات الغاز قبل بيعها

"سبق" رصدت عدداً من المحال لا زالت تبيع الأسطوانات دون تنظيف

يترقب عدد من سكان مخططات الشرائع التزام محال بيع الغاز بضرورة تطبيق مبادرة أمانة العاصمة المقدسة بتنظيف أسطوانات الغاز قبل عرضها للبيع نظراً لحجم التلوث الذي يظهر عليها.

وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانياً على عدد من المحال والتي لا زالت تبيع أسطوانات الغاز التي تلوثت وظهرت بشكل مقزز دون أن يتم تنظيفها من المخلفات الموجودة عليها.

أمانة مكة

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 08:52 PM

"سبق" رصدت عدداً من المحال لا زالت تبيع الأسطوانات دون تنظيف

أهالي "شرائع مكة" ينتظرون تطبيق مبادرة الأمانة لتنظيف أسطوانات الغاز قبل بيعها

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

1 1,000

يترقب عدد من سكان مخططات الشرائع التزام محال بيع الغاز بضرورة تطبيق مبادرة أمانة العاصمة المقدسة بتنظيف أسطوانات الغاز قبل عرضها للبيع نظراً لحجم التلوث الذي يظهر عليها.

وتفصيلاً، وقفت "سبق" ميدانياً على عدد من المحال والتي لا زالت تبيع أسطوانات الغاز التي تلوثت وظهرت بشكل مقزز دون أن يتم تنظيفها من المخلفات الموجودة عليها.

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