"بومبيو": مفاوضات واشنطن و"طالبان" أحرزت تقدمًا مهمًا

"ترامب" أعطى تفويضًا بمواصلتها

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، أن هناك تقدمًا مهمًا أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي تتفاوض من أجل اتفاق سلام في أفغانستان.

وأوضح "بومبيو" في حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه في رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى تفويضًا بمواصلة المحادثات، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس في العنف قبل البدء في مزيدٍ من المناقشات المتعمقة التي تشمل كل الأطراف في أفغانستان.