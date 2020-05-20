في المملكة.. "متعافو كورونا" يتجاوزون الحالات النشطة بـ4750

تجاوزت عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة معدل الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 4750 حالة.
جاء ذلك بعد تسجيل 1844حالة تعافٍ جديدة اليوم، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 33478 حالة، مقابل 28728 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.فيروس كورونا الجديد
33478 مريضاً بالفيروس تماثلوا للشفاء مقابل 28728
تجاوزت عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة معدل الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 4750 حالة.
جاء ذلك بعد تسجيل 1844حالة تعافٍ جديدة اليوم، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 33478 حالة، مقابل 28728 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.