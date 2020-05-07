1450 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 6 مدن سعودية

مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام والخبر

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والخبر" 1450 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1793حالة.

وتوزعت الـ 1450 حالة على: المدينة 396، وجدة 315، ومكة 254، والرياض 194، والدمام 171، والخبر 120 حالة . فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 33731 حالة، منها 25714 حالة نشطة، و145 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 7798 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 219 حالة وفاة.