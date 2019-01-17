خلال جولات ميدانية.. البيئة تصادر ١٩ طناً من الحطب والفحم بمكة

حفظ عليها بمكان مخصص تمهيداً لتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات

صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال الأسبوع الماضي كميات من الحطب المحلي أثناء الجولات الميدانية التي قامت بها مكاتب الوزارة في المنطقة، وذلك ضمن جهود الوزارة وأنظمتها الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي أن مجموع الكميات المضبوطة والمصادرة بلغت نحو ١٩ طناً.

وأوضح المهندس "الحميدي" أنه في محافظة جدة تم ضبط عدد 6 مركبات مخالفة وكمية الحطب ٣.٥ أطنان، وفي العاصمة المقدسة ٣ مركبات مخالفة بحمولة ١.٥ طن، وفي محافظة الليث مركبة واحدة بحمولة ١.٢٥ طن، وفي محافظة تربة ٤ مركبات بحمولة ٢.٥ طن، وفي محافظة الخرمة ٦ مركبات بحمولة ٤ أطنان، وفي محافظة رنية ٣ مركبات مخالفة بحمولة ٢.٢٥ طن، وفي محافظة القنفذة ٣.٢٥ طن، وفي محافظة الطائف مركبة بحمولة ربع طن.

وأضاف "الحميدي" أن هذا البيان عن عدد كميات الحطب المصادرة بالطن والمركبات المقبوض عليها من تاريخ ٢٩ ربيع الآخر وحتى ٥ جمادى الأولى، مؤكداً أن قطع الأشجار يُعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص تمهيداً لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، والتي تبدأ من مصادرة الكميات المضبوطة والأدوات المستخدمة، وقد تصل إلى إيقاع الغرامات المالية الباهظة بحق المخالفين.