أحد أكبر الاختراقات في التاريخ.. واشنطن تتهم 4 صينيين بجريمة معلوماتية

أضرت بنحو 150 مليون أمريكي

اتهمت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) أربعة عسكريين صينيين في واقعة اختراق بيانات شركة أكيوفاكس للتقارير الائتمانية، الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي.

ووصف وزير العدل الأمريكي وليام بار الاختراق بأنه "كان أحد أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ"، في إشارة إلى واقعة السرقة التي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017، وفقاً لـ"رويترز".

وبين وزير العدل أن لائحة الاتهام تشمل أربعة أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني.