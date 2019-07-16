"السعودية للكهرباء": فرص استثمارية بقيمة 25 مليار ريال

أكدت أن لديها قاعدة صناعية متكاملة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن لديها قاعدة صناعية متكاملة، تصل لحد الاكتفاء الذاتي للعديد من صناعات الطاقة الكهربائية والمعدات في السعودية، مثل كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، والأعمدة، وأبراج الجهد العالي، ومحولات الجهد المنخفض.

وبيَّنت "السعودية للكهرباء" أنها تتوقَّع مزيدًا من عمليات توطين الصناعات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، ولاسيما بعد إطلاقها برنامج (بناء) لبناء وتوظيف القدرات الوطنية مطلع هذا العام، وتقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية واعدة، ومشاريع في مجال الصناعات الكهربائية على مدى خمس سنوات، تقدر قيمتها بنحو 25 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى أنها اعتمدت معايير "شهادة بناء" لدعم المحتوى المحلي والمصنعين المحليين والشركات الوطنية، مؤكدة أن الحصول على "شهادة بناء" من المكاتب المعتمدة لدى "السعودية للكهرباء" يرفع مستوى التنافس والمفاضلة في ترسية مشاريع الشركة.

يُذكر أن "السعودية للكهرباء" أطلقت مطلع عام 2019م الحالي برنامج بناء الذي يتضمن ثلاث مبادرات رئيسة، تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي؛ إذ تركز المبادرة الأولى على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، وتتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.