"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية كرواتيا

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية كرواتيا جرليك رادمان.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عادل الجبير

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23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 02:11 PM

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة

"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية كرواتيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية كرواتيا جرليك رادمان.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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عادل الجبير

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