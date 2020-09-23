"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية كرواتيا

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية كرواتيا جرليك رادمان.

وشهد الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.