"الفيصل" يلتقي رئيس هيئة تطوير مكة ويطلع على مشروع الطريق السياحي بالمنطقة

بارك إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الخاصة بالدراسات الفنية والمالية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس الأحد في مقر الإمارة بمحافظة جدة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، يرافقه العضو المنتدب لشركة سيتس للاستشارات.

واستعرض "الفيصل" خلال اللقاء نبذة عن مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة والذي تعمل الهيئة على تطويره، حيث بارك إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الخاصة بالدراسات الفنية والمالية، والتي تم تعيين (مجموعة سيتس للاستشارات) للقيام بها.

يعد مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة أحد مخرجات استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث يسعى المشروع إلى تطوير مجموعة من المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية، وتحويل مزاياها الطبيعية إلى منافع اقتصادية مع الحفاظ عليها وحمايتها، للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة.

تشتمل نطاق أعمال المرحلة الأولى لمشروع الطريق السياحي على تطوير عددٍ من المواقع المختارة ذات الميز النسبية مثل العين الحارة بمركز غميقة بمحافظة الليث ومنتزه الضرب البري بمحافظة ميسان، بالإضافة إلى استكمال عددٍ من الطرق الحيوية جنوب المنطقة وشمالها ضمن مسار المشروع المحدد، وذلك بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.



