"التجارة": 35.810 آلاف جولة و1428 مخالفة منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة "15 %"

تضمَّنت عدم وضع بطاقة أسعار على المنتجات واختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة

قالت وزارة التجارة إنها منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة "15 %" في الأول من يوليو 2020 حتى نهاية يوم أمس الاثنين 3 أغسطس 2020، تم تنفيذ 35.810 آلاف جولة على مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الوزارة بأنه تحرير 1428 مخالفة لعدم وضع بطاقة أسعار على المنتجات، واختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة.