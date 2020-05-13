"السجون" تحتفل بتخريج 86 متدربًا في الدبلومة الدولية للسلوكيات الإدمانية

في حفل أُقيم عبر برامج التواصل وحضره مسؤولون في قطاعات الأمن

احتفلت الإدارة العامة للتدريب، التابعة للمديرية العامة للسجون بتخريج 86 متدربًا، يمثلون الدفعة الثانية من برنامج "الدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية" التي احتضنتها مدينة الرياض. وأُقيم حفل التخرج في مدينة الرياض، الخميس الماضي، عبر برنامج "زوم"، بالشراكة مع "قويم" للتأهيل والرعاية المستمرة.

ورفعت الدبلومة من كفاءة المختصين من منسوبي الجهات الأمنية في المديرية العامة للسجون والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن العام والعاملين في مجمعات "إرادة" التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المتخصصين في مجال علاج مرضى الإدمان من مختلف المراكز التأهيلية. وكان لشركة "قويم" التي نظمت حفل التخرج، شرف السبق في تنظيم العديد من هذه البرامج والدورات التأهيلية، واستقطاب كبرى الجهات الخارجية المتخصصة في هذا المجال من جمهورية مصر العربية وأمريكا لتدريب العاملين.

وتعزز الدورة، جهود المديرية العامة للسجون، بالشراكة المتخصصة في مجال الإدمان، مع شركة "قويم" للتأهيل والرعاية المستمرة، في إقامة هذه الدورات لدعم جهود وقدرات العاملين بهذا المجال، وتطوير الاستراتيجيات التأهيلية في جميع الإصلاحيات والمراكز التابعة لها ومع القطاعات الأخرى، على الرغم من جائحة كورونا.

أُقيم الحفل برعاية مساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح في المديرية العامة للسجون اللواء علي بن محمد آل قوت، الذي وجه كلمة، شكر فيها الجهات المشاركة وأشاد بمستوى الدورة.

ومن جانب آخر، تطرق مدير الإدارة العامة للمراكز التأهيلية التخصصية اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت إلى انعكاس مثل هذه البرامج على مستوى أداء المراكز التابعة للسجون.

وأشاد العميد الدكتور سامي الحمود من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأحد المشاركين في الدورة، بالنتائج الإيجابية التي حققتها الدورة. وقال في كلمته: "الدورة أثرت من حجم المعلومات والخبرات لدى المتدربين، ورفعت من مستواهم العام، بما يمكنهم من أداء دورهم الوظيفي على الوجه الأكمل".

ومن جانب آخر، أشاد العقيد عبدالرحمن الجغيمان مدير إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام، بمستوى الدورة وآليات التنظيم التي اتبعتها من أجل تحقيق أهدافها العامة، في المقابل، كشف الدكتور فيصل البيشي رئيس وحدة علاج الإدمان في الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة عن توجهات وزارة الصحة لإنشاء مراكز تأهيل ودعم القطاع الخاص، من أجل إقامة مثل هذه المراكز. وعبّر الجغيمان عن سعادته بمستوى الدبلوم وبجهود شركة "قَويم".