سفارة الولايات المتحدة باليمن: على الحوثيين وقف هجومهم على مأرب والذهاب للحوار

"العرادة": الحوثيون يرتكبون إبادة جماعية في العبدية

أدانت سفارة الولايات المتحدة باليمن تصعيد الحوثيين في العبدية ومنعهم للمساعدات، وأكدت ضرورة وقف الحوثيين هجومهم على مأرب والذهاب للحوار.

فيما قال مسؤولون أمميون، إن حصار الحوثيين يقيد المساعدات وحركة السكان في العبدية جنوب مأرب.



وأكد حاكم محافظة مأرب سلطان العرادة أن الحوثيين يرتكبون إبادة جماعية في العبدية.