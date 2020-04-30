أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ بالرؤية.. تنبيه من "الأرصاد" لجازان ومحافظاتها

حالة تستمر لـ9 مساءً و"المدني" يدعو إلى الحذر والابتعاد عن مجاري السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الجرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.