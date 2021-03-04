الجيش اليمني يعلن مقتل 43 حوثياً في معارك بجبهة غرب مأرب

الميليشيا الإرهابية تلقت خسائر في العتاد خلال المواجهات

أعلن الجيش اليمني مقتل ما لا يقل عن 43 من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات شهدتها جبهة المشجح غربي محافظة مأرب.

وتفصيلاً، أشارت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى أن الميليشيا الإرهابية تلقت أيضاً خسائر في العتاد خلال المواجهات التي دارت أمس.

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04 مارس 2021 - 20 رجب 1442 12:27 AM

الميليشيا الإرهابية تلقت خسائر في العتاد خلال المواجهات

الجيش اليمني يعلن مقتل 43 حوثياً في معارك بجبهة غرب مأرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عدن

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أعلن الجيش اليمني مقتل ما لا يقل عن 43 من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات شهدتها جبهة المشجح غربي محافظة مأرب.

وتفصيلاً، أشارت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى أن الميليشيا الإرهابية تلقت أيضاً خسائر في العتاد خلال المواجهات التي دارت أمس.

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