أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة

تقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة

قدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 23853 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، التي تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في محافظات المنطقة.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن الباحة

0

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 10:19 AM

تقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة

أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

0 164

قدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 23853 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، التي تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في محافظات المنطقة.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

عيادات تطمن الباحة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020