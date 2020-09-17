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تقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة

أكثر من 23800 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة

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قدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 23853 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، التي تُقدم من خلال 9 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية في محافظات المنطقة.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.