جامعة الأميرة نورة تفعّل رخص 35 ألف طالبة في المنصة الإلكترونية

و7700 موظف وموظفةليتمكنوا من عقد الاجتماعات ومشاركة الملفات والنقاشات

فعلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من خلال الإدارة العامة لتقنية المعلوماتوالاتصالات رخص استخدام المنصة الإلكترونية لـ35 ألف طالبة لاستمرار العمليةالتعليمية عن بعُد و7700 موظف وموظفة ليتمكنوا من عقد الاجتماعات ومشاركة الملفاتوالنقاشات.

وأوضحت عميدة كلية التربية الدكتورة حصة بنت محمد الشايع, أن أهم الإجراءات فيإعداد خطة لتفعيل التعليم عن بُعد بشكل كامل والإشراف على تنفيذها من قبل الأعضاء،وعقد ورشات تدريبية على الفصول الافتراضية وطرق تسجيل المحاضرات صوتياً، وكذلك علىعدد من أدوات البلاك بورد التي تساعد في إدارة العملية التعليمية لا تزامنياً مثلمنصات النقاش البالغ عددها (9386) منصة.

من جهتها أوضحت عميدة كليـة علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة حنان بنت عبدالله بنمنقاش أن كلية علوم الحاسب تحولت بنسبة ١٠٠٪ من التعلم التقليدي إلى الإلكترونيباستمرار جميع المحاضرات والفروض التعليمية واليوم الدراسي في كلية الحاسب بنفسالكفاءة والفعالية الموجودة في التعلم التقليدي، فقد تم تسجيل (389697) مرة للدخولعلى النظام وتجاوزت عدد الفصول الافتراضية المتزامنة 350 فصلاً دراسيًا تم منخلالها استكمال المحاضرات وتحقيق الأهداف المطلوبة من المقررات الدراسية فيالكلية.

من جانبها بينت عميدة كلية المجتمع الدكتورة سميرة بنت محمد الغامدي أن الكليةفعلت نظام البلاك بورد والتعليم الإلكتروني منذ العام الماضي، وبالرغم من ذلك تموضع خطة منظمة في الكلية لتنفيذ جميع توجيهات إدارة التعلم الإلكتروني لضمان سيرالعملية التعليمية عن بُعد بشكل كامل فقد التزمت الكلية بخطة التعليم عن بعد نتجعنها تسجيل (200114) مرة للدخول على النظام.

وعن كلية الهندسة قالت عميدتها الدكتورة أريج بنت عباس مليباري أن الكلية عملت علىتحويل الدراسة إلى نظام التعليم الإلكتروني، بعدد من المحاور لإحكام تنفيذ العمليةالتعليمية وضمان جودتها، حيث بلغ تسجيل عدد مرات الدخول للنظام (24214) مرة، كماوضعنا في عين الاعتبار طبيعة مقررات كلية الهندسة التطبيقية وحاجة الطالبات إلىممارسة العملية التعليمية.

فيما أبانت عميدة معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها الدكتورة مريم بنتسعيد آل جابر أن المعهد لا يألو جهداً في استمرار منظومة العمل متكاملة، متحريًاالجودة في سرعة الإنجاز لكل ما يخدم سير العملية التعليمية بالتعاون مع الجهات ذاتالاختصاص داخلياً وخارجياً، فقد بدأ المعهد ومنذ اليوم الأول لتعليق الحضور بتوجيهالأعضاء لمواصلة إعطاء المحاضرات عن طريق تفعيل الفصول الافتراضية والتأكيد علىتفاعل الطالبات من خلال منصات النقاش البالغ عددها (470) منصة.

في حين بينت عميدة كلية العلوم الدكتورة سميرة بنت إبراهيم السعيدي حرص الكلية علىسير العملية التعليمية واستمرارها مباشرة بعد إعلان تعليق الدراسة، حيث وضعت خطةوأوجدت البدائل التعليمية المناسبة، كعقد ورشة عمل لأعضاء الهيئة التعليميةللتدريب على وسائل التدريس البديلة عن الفصول التقليدية، وتفعيل عدد كبير منالفصول المتزامنة حسب الجدول الدراسي الأساسي باستخدام برامج متعددة للفصول الافتراضية،ومتابعة الدعم وتوفير جميع الفيديوهات والملفات والوسائل التعليمية التي بلغاستعراضها (11235) مرة لدعم واستمرار سير العملية التعليمية بشكل تام.

وفي ذات السياق أوضحت وكيلة الشؤون التعليمية في كلية طب الأسنان الدكتورة نزهةمحمود صوان أن الكلية قدمت الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس لسير العمليةالتعليمية عن بُعد ودعم المحاضرات بفيديوهات تماثل الخطوات السريرية ومناقشتها فيأكثر من (860) منصة، كما عمل الأعضاء على حصر إنجاز الطالبات في المواد السريريةوالعملية.

مما يذكر أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عملت خلال فترة تحول التعليم عنبُعد على توحيد الجهود داخلياً وخارجياً للجهات ذات العلاقة بسير العمليةالتعليمية بأفضل صورة ممكنة بتوفير الأنظمة التعليمية المتطورة، لتحقق طالباتهاأفضل النتائج، وضمان انتظام العملية التعليمية وجودتها حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي.