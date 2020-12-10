‏وكيل "الصحة": البدء في تطعيم لقاح كورونا "فايزر" بالسعودية سيكون قبل نهاية 2020

"جوخدار": تم تجربته تجربة علمية سريرية متكاملة وثبت فاعليته

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، أن البدء في تطعيم لقاح كورونا "فايزر بيونتيك" سيكون قبل نهاية عام 2020م.



وقال "جوخدار" في مقابلة على القناة السعودية الأولى: "اللقاح تم تجربته تجربة علمية سريرية متكاملة، وثبت فاعليته، ولله الحمد".



وعن الوقت المتوقع للبدء في استخدام اللقاح، قال "جوخدار": "اللقاح تم تسجيله من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وسيتم توريد اللقاح للسعودية، وتقييم الشحنات التي تصل عبر الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الأيام القليلة المقبلة، وبإذن الله سيكون قبل نهاية عام 2020م". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا