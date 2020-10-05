الشيخ محيا بن شبنان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح يوم السبت الماضي الشيخ محيا بن مسفر بن شبنان المصارير؛ إثر مرض كان يعاني منه.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة قبيلة المصارير، وإلى أبناء وأشقاء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

للعزاء ابنه فهد: (0564519666) .

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05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 11:43 AM

الشيخ محيا بن شبنان في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الخرج

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انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح يوم السبت الماضي الشيخ محيا بن مسفر بن شبنان المصارير؛ إثر مرض كان يعاني منه.

"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة قبيلة المصارير، وإلى أبناء وأشقاء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

للعزاء ابنه فهد: (0564519666) .

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