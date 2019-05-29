"الأمانة": 100 فرقة لتنفيذ أعمال المكافحة في المدينة المنورة والقرى التابعة لها

وفقًا لخطتها في شهر رمضان المبارك ومواجهة الحشرات المهاجرة

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة- ممثلةً في الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية- أعمال تنفيذ خطة مكافحة آفات الصحة العامة عبر 100 فرقة في المدينة المنورة والقرى التابعة لها، وذلك وفقًا لخطتها في شهر رمضان المبارك ومواجهة الحشرات المهاجرة؛ "صرصور الليل"، أو "جندب الحقل".

وأكد وكيل الأمين للخدمات رمضان الزهراني، أن الخطة تركزت على المنطقة المركزية بما فيها المسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية والمزارات، وذلك من خلال 100 فرقة تعمل على مدار الساعة و500 كادر ما بين فني وعمالة ميدانية مجهزة بكل التجهيزات.

ودعا وكيل الأمين للخدمات المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ بأي ملاحظات عبر الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد البعداني، إن الأمانة تقوم بالعمل حاليًا بشكل متواصل في نطاق كلٍ من بلدية الحرم، قباء، العقيق, ونطاق بلديات أحد، العيون لاستئصال الحشري بالتتابع في نطاق البلديات الأخرى, حيث تقوم خطة المشروع بتوجيه الفرق الأرضية بإجراء عملية المسح الحشري اللازم لمكافحة أماكن وجودها من خلال المبيدات الحشرية المعتمدة وأماكن الكثافات العالية, والتركيز على مواقع الحدائق والساحات التي يرتفع بها مستوى الرطوبة.

وأضاف "البعداني"، أن هناك تكثيفًا لأعمال المكافحة, والرش بجوار المزارع, بالإضافة إلى توزيع كامل الفرق الأرضية فترتين صباحية ومسائية، والرش الآلي والفراغي من خلال الجداول التشغيلية, وبرامج العمل المعتمدة، مع التركيز على توزيع المصائد المعدنية المزودة بالإضاءة البيضاء القوية وتزويد أماكن التجميع بالسكر والخميرة والحشرات المطحونة كمصدر للفرمون.

وأضاف "البعداني" أن الأمانة تقوم بتكثيف الأعمال الدورية لمكافحة آفات الصحة العامة بكل أنواعها، وبذل كل الجهود لرفع مستوى الإصحاح البيئي بالمنطقة وفقًا للخطط التشغيلية التي يتم تنفيذها لتغطية جميع أحياء المدينة.



