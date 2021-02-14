"البيئة" تحظر صيد القبقب ثلاثة شهور بالشرقية

المطيري: بهدف الحفاظ على مخزونه وتوفره

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، أن حظر صيد القبقب في سواحل الخليج العربي سيبدأ من يوم غدٍ الاثنين حتى (15 مايو) المقبل، وأن الحد الأدنى المسموح لصيده بطول 7 سم.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري، أن فرض الحظر سابقاً أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب، وتحسن في مخزونه وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده، مؤكدًا على الصيادين بالمنطقة الالتزام بفترة الحظر وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أخرى؛ أثناء مزاولة عملية الصيد حفاظاً على المخزون.

وزارة البيئة والمياه والزراعة المنطقة الشرقية

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14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 04:15 PM

المطيري: بهدف الحفاظ على مخزونه وتوفره

"البيئة" تحظر صيد القبقب ثلاثة شهور بالشرقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

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أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، أن حظر صيد القبقب في سواحل الخليج العربي سيبدأ من يوم غدٍ الاثنين حتى (15 مايو) المقبل، وأن الحد الأدنى المسموح لصيده بطول 7 سم.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري، أن فرض الحظر سابقاً أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب، وتحسن في مخزونه وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده، مؤكدًا على الصيادين بالمنطقة الالتزام بفترة الحظر وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أخرى؛ أثناء مزاولة عملية الصيد حفاظاً على المخزون.

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