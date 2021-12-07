"السلماني": رالي حائل تأكيد على المكانة المرموقة التي وصلت إليها الراليات بالمملكة

قال: السعودية باتت قِبلة لرياضة السيارات والدرّاجات النارية عالمياً

أكد سائق نادي ساسبا للسيارات الكابتن منيف السلماني، أن تنظيم السعودية رالي حائل الجولة السابعة والختامية لبطولة العالم للراليات الصحراوية (الكروس كانتري 2021) الذي يُقام تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية ويشرف عليه الاتحاد الدولي (FIA) ما هو إلا تأكيد على المكانة المرموقة التي وصلت إليها رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، مثمّناً الجهود التي يبذلها نادي ساسبا للسيارات والرئيس التنفيذي للنادي سعيد الحارثي في دعم المتسابقين السعوديين.

ويشارك السلماني، هذا العام على متن سيارة نيسان باترول يساعده الملاح عمر اللاحم، ضمن فئة T1.N التي انضم إليها أخيراً وحقق أداءً لافتاً في النسخة السابقة، ويملك السلماني تاريخاً حافلاً ضمن فئة T2 حيث حقق المركز الأول ثماني مرات في عدد من البطولات المحلية والقارية.

وقال السلماني مع انطلاق منافسات الرالي: ما تحقق من منجزات يأتي نظير الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لرياضة السيارات أسوة بباقي الرياضات، موجهاً الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه المتواصل والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية على متابعته الدائمة لكل صغيرة وكبيرة وسعيه الدائم لتطوير هذه الرياضة.

وتابع: باتت المملكة العربية السعودية قِبلة لرياضة السيارات والدرّاجات النارية من دون شك بعد استضافتها عديداً من البطولات العالمية، كان آخرها جولة من جولات بطولة العالم للفورمولا1 التي لقيت إشادة من الجميع، ورالي داكار السعودية، ورالي حائل، مما يعطينا الحافز لتقديم أفضل ما لدينا وتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل العالمية.

وتمنى سائق نادي ساسبا للسيارات في ختام حديثه أن يحقق مركزاً متقدماً وإنجازاً يضاف إلى الإنجازات التي حققها السائق السعودي في رياضة الراليات، متمنياً السلامة والتوفيق لجميع المشاركين.

جدير بالذكر أن رالي حائل عاد لروزنامة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عام 2020، وأقيم على جولتين وشهد منافسات محتدمة بين كوكبة من النجوم العالميين في الراليات الصحراوية.