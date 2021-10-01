"الملكية الفكرية" تغرّم شركة اتصالات 24 ألف ريال وتعويض 100 ألف لصاحب الصورة

بعد نشر وطباعة الصورة الشخصية للمدعي دون موافقته

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام شركة اتصالات باستخدام ونشر وطباعة صورة المدعي الشخصية بدون الحصول على موافقة صاحبها.

وتمّت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت 24 ألف ريال، وتعويض مالي لصاحب الحق بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، مع إزالة التعدي وحذف المصنف محل الدعوى، والتشهير بحق المدعي عليها على نفقتها.

وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.