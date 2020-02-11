متطرفون إسرائيليون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين في "الجليل الأعلى" داخل الخط الأخضر

خطوا شعارات عنصرية على جدران مسجد القرية

اعتدى متطرفون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، على ممتلكات مواطنين فلسطينيين في قرية الجش في منطقة الجليل الأعلى داخل الخط الأخضر، وخطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين.



وقالت مصادر فلسطينية نقلاً عن مواطني القرية، إن "المتطرفين اعتدوا على عشرات السيارات وثقبوا إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على البنايات، منها (استيقظوا يا يهود) و(أوقفوا الانصهار والاندماج)".



وأشارت المصادر، إلى أن حوادث التخريب طالت أكثر من 107 مركبات، كما تم خط شعارات عنصرية على جدران المسجد في القرية، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استنفرت قواتها في القرية.



وأضافت الشرطة في بيان لها، إنها "شرعت بجمع الأدلة من موقع الجريمة، وفتحت تحقيقًا في ملابسات جريمة الكراهية دون أن تنفذ أي اعتقالات".