ليل الخميس.. جبل اللوز ومرتفعات علقان على موعد مع زخات الثلوج

إثر اندفاع كتلة هوائية باردة مصاحبة للمنخفض الجوي المؤثر ببلاد الشام

يُتوقع أن تشهد قمم مرتفعات جبل اللوز ومرتفعات علقان بمنطقة تبوك تساقط للثلوج مع ساعات ليل الخميس/الجمعة وصباح الجمعة، وقد تتراكم بشكل محدود.

وقال موقع "طقس العرب": تأتي هذه التوقعات على إثر اندفاع كتلة هوائية باردة مصاحبة للمنخفض الجوي الذي يؤثر حالياً على منطقة بلاد الشام، ويمتد تأثيره ليلاً وصباح الجمعة ليطال مرتفعات تبوك، ستعمل على تساقط زخات من الثلج على قمم المرتفعات.