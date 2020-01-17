وحدة الرقابة النسائية تغلق 6 منشآت صالونات نسائية وأندية رياضية مخالفة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية- 6 منشآت تشمل: صالونات تجميل، وأندية رياضية نسائية، ومصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر؛ فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
جاء ذلك خلال تنفيذ حملة الرقابة البلدية -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة- على صالونات التجميل والأندية الرياضية النسائية، أسفر عنها مصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإغلاق (6) منشآت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
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تمت مصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية- 6 منشآت تشمل: صالونات تجميل، وأندية رياضية نسائية، ومصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر؛ فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
جاء ذلك خلال تنفيذ حملة الرقابة البلدية -ممثلة في وحدة الرقابة النسائية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة- على صالونات التجميل والأندية الرياضية النسائية، أسفر عنها مصادرة وإتلاف منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وإغلاق (6) منشآت، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.