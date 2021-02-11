"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن / تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 01:01 AM

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن / تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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