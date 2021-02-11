"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن / تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.