متحدث "الصحة": المرحلة المقبلة مهمة جداً في مواجهة "كورونا"

حذر من استهتار البعض بالسلوكيات الصحية والتباعد الاجتماعي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المرحلة المقبلة مهمة جداً لمواجة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وقال "العبدالعالي": الجائحة مستمرة لكننا أصبحنا أكثر دراية بالتعامل مع الفيروس، ونشيد بقدراتنا الصحية الموجودة والقوية من خلال استيعاب الحالات الحرجة وإجراءات الفحص الموسع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد: نحن في هذا اليوم والأيام المقبلة نخوض مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة مواجهتنا ضد جائحة فيروس كورونا الجديد، وهي المرحلة التي كان ينتظرها الجميع، وتتمثل في بدء العودة إلى الحياة الطبيعية المقرونة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي لسلامتنا جميعاً، وذلك بعد مرحلة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي كانت استباقية، وكان المجتمع متحلياً بالوعي والمسؤولية.

وشدد على أهمية التباعد الاجتماعي في المرحلة المقبلة، مع العودة للحياة الطبيعية؛ لضمان تقليل معدلات انتقال الفيروس والعدوى.

وحذر من استهتار البعض بالسلوكيات الصحية والتباعد الاجتماعي، وقال: هذا يعني الضرر بالكل ولذلك نذكر أنفسنا جميعاً بأن الجائحة مستمرة، والفيروس موجود، ولكن أصبحت لدينا المعرفة بكيفية التحكم فيه والسيطرة عليه، وتطبيق السلوكيات التي تحمينا منه بشكل أفضل.

وأردف "العبدالعالي": القطاع والنظام الصحي في السعودية قوى وخبراته المتراكمة في التعامل مع الأوبئة والجوائح بشكل عام عبر عقود طويلة والتجهيزات والمنشآت الصحية تجعلنا نستبشر خيراً وننظر إلى المستقبل بأمل وثقة.