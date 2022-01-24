"إثراءات المستقبل" ينطلق في الشرقية بمشاركة أكثر من 2000 طالبة

يستمر لأسبوعين ويتضمّن تقديم ورش تدريبية متخصصة لتنمية المهارات

‬أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتنمية بالتعاون مع إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامج "إثراءات المستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 طالبة في تعليم المنطقة الشرقية.

وأكدت الجامعة حرصها واهتمامها في خدمة المجتمع وتسخير جميع سبل الدعم اللازمة في دعم برامج الموهوبين، مشيرةً إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوعين، ويتضمن تقديم 60 عضوًا من هيئة التعليم ورشًا تدريبية تخصصية تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات الشخصية والدراسية والمهنية وفتح الآفاق نحو تخصصات ومجالات العمل المختلفة وفق رؤية المملكة 2030.