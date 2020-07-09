سادس أكبر حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" تقفز بفرنسا إلى 39.979

تسجيل 14 حالة جديدة

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الخميس)، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 29.979.

وبيّنت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض اليوم إلى 512 مقابل 529 أمس، وفقًا لـ"رويترز".

والعدد المسجل في فرنسا هو سادس أكبر عدد وفيات بالمرض على مستوى العالم.

فيروس كورونا الجديد

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09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 10:06 PM

تسجيل 14 حالة جديدة

سادس أكبر حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" تقفز بفرنسا إلى 39.979

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الخميس)، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 29.979.

وبيّنت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض اليوم إلى 512 مقابل 529 أمس، وفقًا لـ"رويترز".

والعدد المسجل في فرنسا هو سادس أكبر عدد وفيات بالمرض على مستوى العالم.

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فيروس كورونا الجديد

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