شاهد.. موجتا رياح وغبار عنيفتان تعصفان بأعمدة إنارة بالسليمي

تطايرت معها مظلات وأسقف محلات مكونة من صفائح "الشينكو"

تسببت الرياح الشديدة وموجة الغبار التي تجتاح محافظة السليمي 180 كم جنوب حائل، في سقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار، وتطاير المظلات، وبعض أسقف المحلات المكونة من صفائح الشينكو، في المحافظة ومركز الثمامية.

وقد باشرت الجهات المختصة المواقع المتضررة، وأزالت الأعمدة عن الطريق، ولم تسجل أي إصابات، ولله الحمد، جراء ذلك.

وكانت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد اجتاحت، فجر اليوم، منطقة حائل، ونبهت شؤون الأرصاد بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا برفع درجة الإنذار على محافظات: (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، سميراء، موقق) ومدينة حائل؛ وذلك من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين ٢٤ فبراير وحتى الساعة الحادية عشر صباحًا من اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠؛ مشيرة إلى احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، ينتج عنها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.