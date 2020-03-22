6 إصابات في حادث مروري بـ"حجرة الباحة"

"الزهراني" يناشد عدم التجمهر حول الحوادث

تسبَّب حادث مروري في محافظة الحجرة بمنطقة الباحة مساء اليوم الأحد في 6 إصابات، نصفها خطيرة.

وأوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على رقم الطوارئ 997 حول حادث تصادم في تمام الساعة الـ20:43 مساء اليوم الأحد، نتج منه ست إصابات.

وأضاف "الزهراني" بأنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر، إضافة إلى فرقة من إسعاف الصحة، وفرقة آليات الدفاع المدني بالحجرة.

وأفاد "الزهراني" بأن الحادث نتج منه ست إصابات، ثلاث منها خطيرة، وتم التدخل إسعافيًّا، ونقلتها خمس فرق إسعافية للهلال الأحمر لمستشفى قلوة العام، وإصابتان نقلتهما سيارة "إسعاف الصحة"، وإصابة واحدة نقلها الدفاع المدني.

وناشد "الزهراني" المواطنين عدم التجمهر حول الحوادث؛ إذ يعيق التجمهر عمل الفرق الإسعافية.. سائلاً الله السلامة للجميع.



