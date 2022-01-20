في غياب "بانيغا".. الشباب يخسر خدمات "هتان".. ويتعثر بالتعادل أمام الفتح

في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فرض الفتح التعادل الإيجابي 1/1 أمام مستضيفه الشباب، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ، رغم محاولات الشباب في بلوغ شباك حارس الفتح "ماكسيم" عند الدقائق 19، 40، إلا أن محاولات "إيغالو" وهتان باهبري لم تعانق شباك الضيوف.



مع مطلع الشوط الثاني خسر الشباب خدمات اللاعب "باهبري" بداعي تعرضه للإصابة، وحل بدلًا عنه تركي العمار، والأخير أهدر فرصة التقدم عند الدقيقة 58، وقبل ذلك بدقيقتين أنقذ حارس الشباب فواز القرني مرماه من كرة خطرة داخل الصندوق.

وعند الدقيقة 66 ابتسم الحظ لهداف الدوري "إيغالو" وأحرز هدف الشباب الأول من تسديدة أرضية زاحفة استقرت داخل شباك الفتح.



وعدل لاعب الفتح مراد باتنا النتيجة للفتح عند الدقيقة 78 من خلال تسديدة رائعة من رأس الصندوق الشبابي.



بتلك النتيجة بقي الشباب ثانيًا برصيد 34 نقطة، والفتح برصيد 18 نقطة في المركز الـ12.