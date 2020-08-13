العراق: 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجل العراق 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية , مما رفع إجمالي الإصابات إلى 164277 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5641, فيما تم تسجيل 2667 حالة شفاء جديدة, ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 117208 حالة.