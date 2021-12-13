"الراجحي" يزور جمعية تكافل لرعاية أيتام المدينة المنورة

تفقد النادي الاجتماعي واستمع إلى شرحٍ عن مشروع وقف النخيل

زار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الإثنين، جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، كما تفقد نادي تكافل الاجتماعي.

وكان في استقباله أمين عام الجمعية، الدكتور عبدالمحسن الحربي، وعدد من قيادات ومنسوبي الجمعية، وعدد من جمعيات المنطقة، حيث قدم الدكتور "الحربي" شرحاً عن الجمعية ومرافقها.

وفي جولة لـ"الراجحي" على مرافق نادي تكافل استمع إلى الخدمات التي يقدمها النادي، والبرامج التنموية والتعليمية التي هي من أهم الاستراتيجيات التي قامت عليها كفالة الأيتام بالجمعية، حيث يعمل على تقديم الرعاية التربوية والتعليمية للمستفيد من خلال برامج وأنشطة متنوعة في بيئة ملائمة وإشراف فريق متخصص.

ويهدف النادي الذي يقام على مساحة 10 آلاف م2، ويضم قاعة لتطوير الموهوبين، وقاعة للتدريب، ومكاتب للإدارة وتقنية المعلومات، ومكتبة بالإضافة إلى المرافق الرياضية والترفيهية المتعددة، إلى بناء متوازن لشخصية المستفيد؛ ليصبح لبنة صالحة في المجتمع و زرع القيم الفاضلة من خلال الأنشطة المتنوعة و تنمية المهارات وصقل المواهب لتعزيز ثقة المستفيد بنفسه.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرحٍ عن مشروع وقف النخيل الذي تنفذه تكافل، كما تسلم هدية قدمها أمين عام الجمعية من باكورة إنتاج المزارع الوقفية من تمور العجوة المباركة.

وفي ختام الزيارة عبر الوزير "الراجحي" عن سروره بما شاهده من خدمات تقدم لرعاية الأيتام والجهود التي تبذلها تكافل لتنفيذ برامج الرعاية التنموية والتعليمية للأيتام من خلاله.

من جهته عبر الأمين العام لجمعية تكافل، عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الزيارة التي حظيت بها تكافل، والتي تأتي امتدادا للدعم الذي تجده الجمعية كباقي الجمعيات في بلادنا الغالية من دعم واهتمام من الوزير، وفق الرؤية التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع اللاربحي وتنمية موارده، والحرص على برامج الاستدامة، والتي نجحت تكافل -بفضل الله- ثم بدعم أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير فيصل بن سلمان، في مواكبتها.