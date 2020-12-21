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قال عن لقاء في "الشباب والنصر": حكم الساحة لم يرتكب أي مخالفة والمخطئ حكم الـ VAR

بالفيديو.. "المهنا" معلقًا على قيادة أبناء "الحنفوش" لمباراة "الهلال والقادسية": الأخوة خارج الملعب وليس داخله

اعتبر الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي الحالي، عمر المهنا، وجود الشقيقين "شكري الحنفوش" لإدارة ساحة الملعب، و"محمد الحنفوش" في غرفة الـ VAR، طبيعي جدًا، قائلاً: "أخوي خارج الملعب!".



وأضاف في حديثه للقناة الرياضية السعودية عقب تغلب "الهلال" على فريق "القادسية" بثلاثة أهداف لهدف: "تكليف الحكمين صحيح، والأخوَة خارج الملعب وليس داخله".



وتابع "عمر المهنا" مبررًا تكرار اسم الشقيقين قائلاً: "في مباراة الشباب والنصر حكم الساحة لم يرتكب أي مخالفة، ومن ارتكبها هو حكم الـ VAR، واليوم برأيي أدارا المباراة بنجاح".