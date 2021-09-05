الحجرف يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه المملكة

جدّد تضامن دول المجلس مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات دون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمّد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاكٍ صارخٍ للأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد الأمين العام، بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاث صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية أمس؛ ما تسبّب أثناء عملية الاعتراض في تناثر شظايا حي (ضاحية الدمام)، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وجدّد تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية.