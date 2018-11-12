نور الدين مرابط : الهلال محظوظ بركلات الجزاء

أهدى فوز النصر للراحل "كارينيو "

قال لاعب النصر "المغربي " نور الدين مرابط إن الهلال انفرد بصدارة الدوري كونه محظوظًا بالحصول على الكثير من ركلات الجزاء، لكن فريقه ما زال المنافس الأول على الصدارة مع الهلال.



جاء ذلك عقب تحقيق النصر فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق مساء أمس في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، أحرز "مرابط " أحد أهداف اللقاء والهدف الآخر كان بتوقيع "جوليانو".



وأضاف "مرابط": "هذا الفوز أهديه للمدرب "كارينيو" كجانب إنساني، أما قرار الإدارة بإقالته فنحن كلاعبين نحترم القرار".



مشيرًا إلى تعامل "كارينيو" مع اللاعبين كأب قبل أن يكون مدربًا لهم.



كما وصف تمريرة الفريدي له حينما أحرز الهدف الثاني بالرائعة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه جاهز للعب في أي مركز يحتاج إليه النصر.

