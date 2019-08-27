اتحاد القدم السعودي يمنع انتقال المدربين بين الأندية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارًا مفاده منع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي الواحد.

كما تم تنظيم آلية عمل المدربين في الأندية بكافة تخصصاتهم الفنية.

وقرر اتحاد القدم منح المدرب بطاقة معتمدة، تكون مدة صلاحيتها سنة واحدة من تاريخ صدورها، على أن تكون مجانية في السنة الأولى، بينما يتم تجديدها مقابل 100 ريال سنويًّا.