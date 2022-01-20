تَعَرّف على ترتيب السعودية.. "غلوبال فاير": جيشٌ عربي يتفوّق على إسرائيل وإيران وتركيا

قائمةٌ سنوية تستخدم 50 عاملًا لمنح الجيوش مواقعها في الترتيب تتضمن عدد القوات والطائرات

أماط تقرير موقع "غلوبال فاير بور" اللثام عن الترتيب السنوي للجيوش الأكثر قوة في العالم، مُفرِدًا مساحة لترتيب الجيوش الأكثر قوة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن الجيش السعودي جاء في المرتبة الخامسة؛ بينما حل الجيش المصري في المرتبة الأولى، وبعده الجيش التركي ثانيًا، ثم الجيش الإيراني ثالثًا، أما الجيش الإسرئيلي فقد حل رابعًا.

وقد احتل الجيش العراقي المرتبة السادس، وجاء الجيش الإماراتي في المرتبة السابعة؛ فيما حل الجيش السوري ثامنًا، وأتى الجيش الكويتي في المرتبة التاسعة، وكانت المرتبة العاشرة للجيش الأردني.

وقال "غلوبال فاير بور" إنه يستخدم 50 عاملًا لمنح الجيوش مواقعها في الترتيب، كما أنه يضع إشارة على مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها في القائمة، مثل عدد القوات ومدى حيازتها للدبابات والقطع البحرية والطائرات المقاتلة، وغيرها الكثير.

وأضاف: تقرير عام 2022 عن الشرق الأوسط شَمِلَ 15 دولة، ويعتمد في تصنيفه لترتيب القوات العسكرية في الدول الـ140، على عدد القوات العسكرية العاملة النشطة والمتاحة، وأضاف في الترتيب النهائي قوةَ السلاح والقوةَ المالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافية.

ويقدم الموقع عرضًا تحليليًّا للبيانات المتعلقة بـ140 قوة عسكرية؛ حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها روسيا والصين والهند واليابان، ومملكة بوتان في المرتبة الأخيرة.

وبخصوص مواقع الجيوش الخمسة الأولى في الشرق الأوسط على المستوى العالمي؛ فقد حلت السعودية في المرتبة رقم "20"، وحلت مصر في المرتبة 12، تليها تركيا في المرتبة 13، وجاءت إيران في المرتبة 14، أما إسرائيل فقد جاءت في المرتبة 18.