"الصحة" تعيد البسمة لحاج يمني اكتوى بإرهاب "الحوثي"

أسقطته أزمة قلبية مفاجئة بعد وصوله للمشاعر المقدسة

قدم حاج يمني من إحدى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، لأداء فريضة الحج هذا العام، ونظرًا لمعاناته السابقة مع أمراض القلب وخضوعه لعملية قلب مفتوح سابقة، ولطول السفر والإرهاق؛ فقد تعرض لأزمة قلبية بعد وصوله للمشاعر المقدسة.



وقد نقل الحاج على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث حظي برعاية طبية فائقة وأُجريت له عملية قسطرة قلبية، وقدمت له الخدمات العلاجية؛ مما أسهم في استقرار حالته.



وقال الحاج اليمني بعد أن منّ الله عليه بالشفاء: خير المملكة العربية السعودية أمتدّ لكل الدول الإسلامية، وجهودها الكبيرة لإعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني من إرهاب الميليشيا الحوثية؛ لا يخفى على أحد، ولكن سيتم القضاء عليها وإعادة الشرعية للسلطة الشرعية.



وأضاف: سبق وأن أقمت في الولايات المتحدة الأمريكية وراجعت مستشفياتها، يشهد الله أن مستشفيات المملكة تضاهيها في الخدمة وتتفوق بالإنسانية الكبيرة وتطور الخدمة وحسن التعامل مع المرضى.



وقدّم الحاج اليمني شكره لحكومة المملكة ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة والخدمات والرعاية التي تقدم لضيوف الرحمن.