حائل تستقبل اليوم حالة جديدة لكورونا.. و"سبق" تكشف تفاصيلها

"الصحة" أكملت استعداداتها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" في منطقة حائل.

وعلمت "سبق" بأن الحالة المسجلة لمواطنة سعودية (32 عامًا) قدمت من المدينة المنورة، الأسبوع الماضي، بعد زيارة قصيرة لأقاربها هناك، وتم عزلها صحيًا هي وزوجها وابنتهما بأحد مستشفيات حائل، حيث ثبتت إيجابية حالتها، فيما أظهرت نتائج المختبر سلبية نتائج زوجها وابنتها، ولم تكن مخالطة للحالة الثانية بالمنطقة التي أعلنتها وزارة الصحة في ١٤ إبريل لمقيم مصري.

وعلمت"سبق" بأن المواطنة وعائلتها لم يُخالطوا أحدًا بحائل، ففور وصولهم لحائل سارعوا بالفحص المُبكر بعد شعورهم جميعًا بأعراض الإنفلونزا، وهو ما عكس وعي العائلة وحرصها على صحتهم وصحة الآخرين.

وتم نقل الزوج وابنته إلى أحد الفنادق بمدينة حائل للحجر المنزلي 14 يومًا، فيما تتلقى المواطنة العلاج، وحالتها مستقرة للغاية، وفي تحسن مستمر ولله الحمد.

يُشار إلى أن "صحة حائل" أكملت استعداداتها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

ونشر مدير "صحة حائل" الدكتور حمود الشمري ، على حسابه بتويتر، صورًا أشار إلى أنها لممرضين يقومون بفحص وتوعية الجاليات من مختلف الجنسيات عبر عربة العيادات المتنقلة التي تمركزت في حي مزدحم بالعمالة، مضيفًا أن "صحة حائل" مستمرة يوميًا في دعوة الجاليات بلغاتهم للفحص اليومي مع توعيتهم بالأعراض والوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت "أمل التميمي"، مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة حائل، على حسابها مقطع فيديو يُبين ممرضين من صحة حائل يقومون في دعوة الجاليات بلغاتهم للفحص اليومي مع توعيتهم بالأعراض والوقاية من فيروس كورونا.

يُشار إلى أن عددًا من المهتمين الصحيين والمواطنين، أكدوا لـ"سبق" أن قيام صحة حائل في عملية الكشف المبكر من خلال الفرز البصري في الأحياء التي يكثر بها العمالة، والذي قامت به منذ أمس فقط، يُعد أمرًا متأخرًا للغاية، وهو الأمر الذي من الأجدر القيام به في وقت مبكر قبل اكتشاف الحالات بالمنطقة.

وأكد المواطنون أهمية الاهتمام في أحياء "برزان" و"العزيزية" و"البادية" و"الصناعية"، وكذلك مساكن عمالة الشركات التي يزيد أعداد عمالتها في الغرفة الواحدة على أربعة أشخاص، وفحص العمالة بها من خلال الفحص المبكر بوساطة الفرز البصري.

يُشار إلى أن "صحة حائل" تُنفّذ مبادرة نوعية تحت مسمّى "افحص وأنت بسيارتك"؛ عبر عيادة الفحص الاختياري، وذلك في مواقف مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل؛ يتم من خلالها التوعية والتقييم الطبي المبدئي للحالة الصحية، وتعمل من الأحد حتى الخميس خلال الفترة من 9 صباحًا– 6 مساءً.