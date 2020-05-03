عسير.. الإطاحة بمواطن تعمد صدم مركبة واعتدى على قائدها في بيشة

متحدث الشرطة: جرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

ألقت شرطة عسير القبض على مواطن تعمد صدم مركبة واعتدى على قائدها في بيشة وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قائد مركبة يصطدم عمداً بمركبة أخرى، ويعتدي على قائدها بأحد الطرق الرئيسة في محافظة بيشة؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته وهو (مواطن في العقد الثالث)، وجرى إيقافه وإكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.