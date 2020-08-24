مقارنة بين مكيفات "الإسبيلت" و"الشباك": هذا يوفر 1580 ريالاً

"السعودي لكفاءة الطاقة": توفر ‪35% من الاستهلاك

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن مكيفات السبيلت توفر ‪35‬% من الاستهلاك، مبينة أن فرق التوفير سنويًا يصل إلى ‪1580‬ ريالًا مقارنه بمكيفات الشباك لنفس الظروف.

وبين المركز أنه تمت المقارنة بين خمسة مكيفات سبيلت ذات المستوى الكفاءة "ب" بعدد وحدات ‪18 ألف وحدة تبريد ومعامل كفاءة ‪EER 15.2 تقدر استهلاكها السنوي ‪2880 ريالاً، ومكيفات الشباك ذات المستوى الكفاءة "و" لعدد خمسة مكيفات بعدد وحدات ‪18 ألف وحدة تبريد ومعامل الكفاءة ‪EER 9.8 تقدر استهلاكها السنوي ‪4460 ريالاً.

وأكد مختصون في كفاءة الطاقة، على أن فترة توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف مما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها. لافتين إلى أن هناك العديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الفاتورة خصوصًا وأن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكاً للطاقة بالمنازل.