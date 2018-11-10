الاتحاد لتصحيح المسار وتحقيق أول انتصار.. والفيحاء لمواصلة النتائج الإيجابية

في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تتواصل الليلة الندية والإثارة في منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة وحيدة غاية في التشويق؛ لأن كلا الفريقين يدخل اللقاء بطموح واحد، وهدف مشترك، وهما يرفعان شعار "لا بديل عن الفوز".

ينزل فريق الاتحاد على غير العادة وهو بالمركز الأخير على لائحة الترتيب ضيفًا ثقيلاً على مضيفه الفيحاء صاحب المركز الثاني عشر بسبع نقاط على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" عند الـ(5:50) مساء.

ويتطلع لاعبو الاتحاد إلى وقف مسلسل النتائج السلبية وهدر النقاط المتكرر هذا الموسم لاستعادة توازنهم، وتصحيح مسارهم، والبدء في كتابة فصل جديد، عنوانه انتهاء حقبة الانكسارات، والعودة إلى سكة الانتصارات.

فنيًّا تحسَّن أداء الفريق منذ قدوم المدير الفني الجديد الكرواتي سلافين بيليتش، وبات يعرف مكامن القوة والضعف لدى فريقه؛ لذا سيسعى إلى استغلال خبرته وحنكته للعودة بالفريق إلى مكانته الطبيعية، وتحقيق الانتصار الأول الذي طال انتظاره من قِبل عشاق الفريق.

الاتحاد يمرُّ بأسوأ بداية له، ليس فقط في تاريخ دوري المحترفين بل في تاريخه؛ إذ فشل في تحقيق الفوز طوال الجولات الثماني السابقة محققًا نقطتين، إضافة لخسارته لقب بطولتَي كأس السوبر والبطولة العربية، لكن الجميع في النادي مصمم على الخروج من هذه الحالة التي لا تليق بسمعة وتاريخ النادي.

وفي المقابل يسعى أصحاب الضيافة إلى استغلال عاملَيْ الأرض والجمهور، إضافة للحالة المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين بعد الفوز في الجولة الماضية على الفتح في عقر داره لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

ويطمح الفيحاء لتعزيز رصيده النقطي، والاستمرار بحصد الانتصارات.. فمنذ قدوم المدرب الصربي سلافوليوب موسلين تغيَّر شكل الفريق بعد أن غيَّر النهج التكتيكي بشكل يتلاءم مع إمكانية عناصره بعد أن وظَّف كل لاعب في مكانه، وخلق نوعًا من الانسجام بين اللاعبين، وهو ما ظهر عليه الفريق في المباراتَيْن الأخيرتَيْن.