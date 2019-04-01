أمير الرياض يستقبل رئيس الجمعية السعودية للرفق بالحيوان

قدم خلاله نبذة عن الجمعية وأهدافها ورسالتها للمجتمع

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وعددًا من أعضاء الجمعية.

وقدم الأمير خالد بن الوليد نبذة عن الجمعية وأهدافها ورسالتها للمجتمع في نشر الوعي بالرفق بالحيوان، كما حثنا ديننا الحنيف، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية عن المسيئين للحيوانات.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، مثمناً رسالة الجمعية في توعية المجتمع بأهمية الرفق بالحيوانات، ومتمنياً لهم التوفيق فيما يقومون به مجهودات.