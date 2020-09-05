"الصحة": تسجيل 791 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 779 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، تسجيل 791 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 319932 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 779 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 295842 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4049 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 20041 والحالات الحرجة 1470 حالة.