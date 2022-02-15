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شهد نشاطًا كبيرًا في المجالات الثقافية والتراثية والمسابقات والترفيه

"شتاء درب زبيدة" بلينة التاريخية.. فعاليات نوعية تجذب الزوار

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يشهد مهرجان "شتاء درب زبيدة" -الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية "ITBA" في نسخته الأولى بمدينة لينة التاريخية جنوب رفحاء، ويقام خلال إجازة نهاية الأسبوع والإجازة المطولة؛ نشاطاً كبيراً منذ انطلاقه قبل شهر بفعالياته المختلفة .



وساهم المهرجان في جذب الزوار من مختلف مناطق المملكة، من خلال زيارتهم للمهرجان والتعرف على أجنحته وأركانه وفعالياته المتنوعة الثقافية والتراثية والفنون والمسابقات والترفيه وقطاع السياحة البيئية.



وعبّر عدد من الزوار عن إعجابهم بما يقدمه المهرجان من برامج وفعاليات نوعية تناسب جميع أفراد المجتمع، مؤكدين أن "شتاء درب زبيدة" يعد إحدى الإسهامات في تعزيز جودة الحياة لسكان وزوّار "لينة التاريخية" عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.