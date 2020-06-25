قطر.. 1060 إصابة بكورونا والإجمالي 171.88

تسجيل حالتي وفاة يرفع الحصيلة إلى 106 متوفين

أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1060 إصابة جديدة جراء الفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 171.88 إصابة.

وأضافت: شهدت الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1461 حالة تعافٍ جديدة مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 74.544 حالة.