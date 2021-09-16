"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546336 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535309 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8645 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2382 والحالات الحرجة 405 حالة.